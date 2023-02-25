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08:19, 25 февраля 2023Бывший СССР

Казахстан одобрил позицию Китая по урегулированию ситуации на Украине

МИД Казахстана: Астана одобрила позицию КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Казахстан одобряет позицию Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте казахстанского МИД.

Как пояснили в ведомстве, мирный план КНР заслуживает поддержки «как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государства». Также отмечается, что он основан исключительно на принципах международного права и ООН.

В казахском МИД также указали, что республика поддерживает проявление доброй воли участниками конфликта, прекращение боевых действий, а также за то, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров.

Ранее президент США Джо Байден назвал мирный план Китая полезным только России. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу АВС. Украинский лидер Владимир Зеленский также высказался о предложениях Китая. По его словам, озвученные Пекином пункты являются не резолюцией или декларацией, а лишь размышлениями по теме.

24 февраля власти КНР представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

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Екатерина Подвигина
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