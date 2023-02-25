В США возмутились словами Байдена о России

Экс-сотрудник Госдепа Сориано: действия Байдена на Украине приближают мир к ядерной войне

Бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано заявил, что действия президента США Джо Байдена на Украине приближают мир к ядерной войне. Своим мнением он поделился в материале для American Thinker.

Он возмутился заявлением американского лидера о недопустимости победы России на Украине. По словам Сориано, высказывание Байдена, произнесенное во время визита в Варшаву, противоречит принципам внешней политики США, заложенным Джоном Кеннеди.

Экс-сотрудник Госдепа напомнил, что в 1963 году Кеннеди высказался о необходимости предотвратить любые конфликты Вашингтона со странами, обладающими ядерным оружием.

Сориано отметил, что Вашингтон потерял самообладание, продвигая дерзкое расширение НАТО «вплоть до российского забора».

Ранее Байден заявил, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине. «Россия никогда не победит Украину. Никогда», — сказал он. При этом, добавил Байден, конфликт на Украине может длиться не один год, и Украину ждут тяжелые и горькие дни.