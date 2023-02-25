Российский военкор отреагировал на санкции ЕС против него

Военкор Коц заявил, что не испытывает никаких эмоций из-за санкций ЕС против него

Российский военный корреспондент, журналист «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал в своем Telegram-канале на введенные Евросоюзом (ЕС) санкции против него.

«Попал под санкции ЕС. Йес!», — написал он.

В беседе с «Комсомольской правдой» Коц заявил, что не испытывает никаких эмоций из-за попадания в санкционный список, поскольку не имеет в ЕС счетов и недвижимости, а отдыхает давно в России. «Прекрасно понимаю, что даже если я вдруг захотел бы сейчас поехать в Европу, я с высокой долей вероятности мог бы попасть в Киев. Поэтому до нашей победы я за границу своей страны не собирался. А победителей, как известно, не судят», — заключил военкор.

Ранее Евросоюз ввел десятый пакет санкции против России. Среди прочего в него вошли медиагруппа «Россия Сегодня» и ряд российских журналистов, в том числе Александр Коц.