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23:26, 25 февраля 2023Интернет и СМИ

Российский военкор отреагировал на санкции ЕС против него

Военкор Коц заявил, что не испытывает никаких эмоций из-за санкций ЕС против него
Александр Коц

Александр Коц. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский военный корреспондент, журналист «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал в своем Telegram-канале на введенные Евросоюзом (ЕС) санкции против него.

«Попал под санкции ЕС. Йес!», — написал он.

В беседе с «Комсомольской правдой» Коц заявил, что не испытывает никаких эмоций из-за попадания в санкционный список, поскольку не имеет в ЕС счетов и недвижимости, а отдыхает давно в России. «Прекрасно понимаю, что даже если я вдруг захотел бы сейчас поехать в Европу, я с высокой долей вероятности мог бы попасть в Киев. Поэтому до нашей победы я за границу своей страны не собирался. А победителей, как известно, не судят», — заключил военкор.

Ранее Евросоюз ввел десятый пакет санкции против России. Среди прочего в него вошли медиагруппа «Россия Сегодня» и ряд российских журналистов, в том числе Александр Коц.

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Марина Совина
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