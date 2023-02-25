В ЛНР сообщили об ударе российских сил по колонне техники ВСУ под Кременной
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил об ударе российских сил по колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Кременной. Его слова передает РИА Новости.
Как сообщил Марочко, передвижение украинских сил было замечено в районе Белогоровки. По его словам, в результате переброски пункта назначения достигли только 70 процентов вооружения и техники. «Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — добавил он.
23 февраля Минобороны России отчиталось о поражении живой силы противника на купянском направлении. Российская «Западная» группировка поразила десятки солдат противника. Потери противника на данном направлении также включают в себя два пикапа и гаубицу Д-20.