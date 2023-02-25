В ЛНР сообщили об ударе российских сил по колонне техники ВСУ под Кременной

Подполковник ЛНР Марочко сообщил об ударе ВС РФ по колонне техники ВСУ под Кременной

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил об ударе российских сил по колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Кременной. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил Марочко, передвижение украинских сил было замечено в районе Белогоровки. По его словам, в результате переброски пункта назначения достигли только 70 процентов вооружения и техники. «Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — добавил он.

23 февраля Минобороны России отчиталось о поражении живой силы противника на купянском направлении. Российская «Западная» группировка поразила десятки солдат противника. Потери противника на данном направлении также включают в себя два пикапа и гаубицу Д-20.