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08:51, 25 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об ударе российских сил по колонне техники ВСУ под Кременной

Подполковник ЛНР Марочко сообщил об ударе ВС РФ по колонне техники ВСУ под Кременной
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил об ударе российских сил по колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Кременной. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил Марочко, передвижение украинских сил было замечено в районе Белогоровки. По его словам, в результате переброски пункта назначения достигли только 70 процентов вооружения и техники. «Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — добавил он.

23 февраля Минобороны России отчиталось о поражении живой силы противника на купянском направлении. Российская «Западная» группировка поразила десятки солдат противника. Потери противника на данном направлении также включают в себя два пикапа и гаубицу Д-20.

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Марина Совина
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