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12:29, 25 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о повреждении дома, завода и газопровода после обстрела ВСУ

В ЛНР заявили, что в Перевальске повреждены дом, завод и газопровод после обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC»

Многоэтажный жилой дом, ремонтно-механический завод, линия электропередачи, а также газопровод повреждены в Перевальске после обстрела со стороны военных Украины. Об этом в субботу, 25 февраля, в своем Telegram-канале сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

ВСУ, как отмечается, применили реактивные системы залпового огня HIMARS, когда обстреливали город. В итоге повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода, такте пострадали линия электропередачи и газопровод.

Украинские войска направили на объекты Перевальска две ракеты HIMARS. Новый обстрел произошел ночью, примерно в 01:55.

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Варвара Кошечкина
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