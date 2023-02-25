В ЛНР заявили о повреждении дома, завода и газопровода после обстрела ВСУ

В ЛНР заявили, что в Перевальске повреждены дом, завод и газопровод после обстрела ВСУ

Многоэтажный жилой дом, ремонтно-механический завод, линия электропередачи, а также газопровод повреждены в Перевальске после обстрела со стороны военных Украины. Об этом в субботу, 25 февраля, в своем Telegram-канале сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

ВСУ, как отмечается, применили реактивные системы залпового огня HIMARS, когда обстреливали город. В итоге повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода, такте пострадали линия электропередачи и газопровод.

Украинские войска направили на объекты Перевальска две ракеты HIMARS. Новый обстрел произошел ночью, примерно в 01:55.