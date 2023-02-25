В Польше указали на «трещину» в европейской солидарности из-за газа

В Польше назвали зависимость некоторых стран ЕС от российского СПГ помехой солидарности

Некоторые страны Европы все еще зависят от российских поставок сжиженного природного газа (СПГ), что указывает на «трещину» в европейской солидарности. Об этом заявили специалисты Польского института международных отношений (PISM), сообщает RT.

Российские поставки были важны для таких стран, как Испания, Франция, Бельгия, Италия и Нидерланды. По подсчетам института, за первые три квартала прошлого года европейские страны импортировали 16,5 миллиардов кубометров СПГ из России, которые обошлись в 12,5 миллиарда евро. Причиной этого стал рост цен в пять раз по сравнению с прошлым годом.

«Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать такие тактики энергетического шантажа, как невыполнение заказов или дальнейшие попытки заставить платить в рублях для поддержания собственной экономики», — заявили в институте. Там отметили, что такая ситуация указывает на «трещину» в европейской солидарности, «на чем может спекулировать российская пропаганда».

В 2022 году больше всего СПГ Европа закупила в США, заместив значительные объемы трубопроводного газа из России, которая оказалась на третьем месте по этому виду поставок. По оценкам Reuters, в прошлом году Россия поставила в Европу 17 миллионов тонн СПГ, что на 20 процентов больше, чем в 2021 году.