Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 25 февраля 2023Россия

Подросток погиб на горнолыжной базе на Камчатке

14-летний ребенок врезался в дерево и погиб на горнолыжной базе на Камчатке

Фото: Alex Lange / Unsplash

14-летний подросток разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе «Морозная» в городе Елизово в Камчатском крае. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Ребенок погиб около 17:00 по местному времени в субботу, 25 февраля. Он выехал за пределы оборудованной лыжной трассы и врезался в дерево, получив несовместимые с жизнью травмы. «Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи», — уточнили в ведомстве.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. РИА Новости уточняет, что база «Морозная» — один из главных горнолыжных центров Камчатки. Она оснащена четырьмя подъемниками и пятью трассами разной сложности для профессионалов и любителей.

Ранее сообщалось, что британский турист разбился насмерть во Французских Альпах. По словам свидетелей происшествия, 50-летний мужчина «взлетел в воздух», а затем приземлился на очень высокой скорости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России
В Польше заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Подросток погиб на горнолыжной базе на Камчатке
Актер Станислав Садальский сообщил о проблемах со здоровьем
Евросоюз заблокирует половину экспорта в Россию после ввода новых санкций
Пытавшегося поджечь военкомат российского школьника арестовали
В Киеве произошел мощный пожар на одном из заводов
Неудачливый российский студент-диверсант выдал свои планы надписью на стене
Главный тренер «Челси» рассказал об угрозах расправой из-за результатов команды
В Госдуме ответили на заявление США о намерении Китая передать России боеприпасы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.