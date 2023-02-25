Подросток погиб на горнолыжной базе на Камчатке

14-летний ребенок врезался в дерево и погиб на горнолыжной базе на Камчатке

14-летний подросток разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе «Морозная» в городе Елизово в Камчатском крае. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Ребенок погиб около 17:00 по местному времени в субботу, 25 февраля. Он выехал за пределы оборудованной лыжной трассы и врезался в дерево, получив несовместимые с жизнью травмы. «Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. РИА Новости уточняет, что база «Морозная» — один из главных горнолыжных центров Камчатки. Она оснащена четырьмя подъемниками и пятью трассами разной сложности для профессионалов и любителей.

Ранее сообщалось, что британский турист разбился насмерть во Французских Альпах. По словам свидетелей происшествия, 50-летний мужчина «взлетел в воздух», а затем приземлился на очень высокой скорости.