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20:11, 25 февраля 2023Россия

Российский школьник погиб после падения в канализационный колодец

10-летний школьник в Татарстане погиб после падения в бесхозный канализационный колодец

Фото: Shutterstock

10-летний мальчик из города Тетюши в Татарстане погиб после падения в бесхозный канализационный колодец. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24».

Смертельное происшествие случилось еще в среду, 22 февраля. После окончания уроков школьник позвонил матери и сказал, что скоро будет дома. Однако родные мальчика так и не дождались, а его телефон перестал отвечать. Мать ребенка подняла тревогу, и его начали искать местные жители и полиция.

Вечером тело мальчика было обнаружено на дне заброшенного канализационного колодца, который использовался в качестве выгребной ямы. Жители российского города рассказали, что неоднократно обращали внимание чиновников на то, что в городе имеется большое количество заброшенных колодцев, многие из которых не закрыты люками.

Расследование смерти школьника взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе «Морозная» в городе Елизово в Камчатском крае. Мальчик выехал за пределы огороженной трассы и врезался в дерево.

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Никита Савин
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