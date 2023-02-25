В России оценили рост цен на жизненно важные препараты

В Росздравнадзоре сообщили о росте цен на жизненно важные препараты на 0,5 процента

Цены на лекарственные препараты, входящие в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), выросли на 0,5 процента в январе-феврале 2023 года. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, комментарий пресс-службы ведомства приводит РИА Новости.

«По данным мониторинга, в январе-текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5 процента, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года», — оценили ситуацию представители Росздравнадзора.

Также отмечается, что ведомство постоянно проводит мониторинг стоимости более 800 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарств, используемых при оказании медицинской помощи.

В ноябре 2022 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за год цены на жизненно важные препараты выросли на 2,3 процента. Как уточнил министр, этот показатель ниже уровня инфляции в России.

Перед этим стало известно, что россияне лишатся препаратов нового поколения на фоне ухода глобальных фармкомпаний из России. В ближайшие десять лет на рынок рискуют не попасть свыше 300 лекарств.