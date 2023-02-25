В Госдуме ответили на заявление США о намерении Китая передать России боеприпасы

Депутат Красов: Китай понимает, что американская демократия — зло, с которым надо бороться

Если западная коалиции, возглавляемая Вашингтоном, объединила свои усилия и поставляет оружие в Киев, то почему бы другим странам не поставлять оружие в Москву? Так ответил на заявление США о намерении Китая передать России вооружение первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру».

25 февраля появилась информация, что Китай, призывая к мирным переговорам для урегулирования конфликта на Украине, рассматривает возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в боевых действиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Американцам в последнее время доверия нет. Они могут преувеличить, ввести в заблуждение или попросту обмануть аудиторию. Свою политику они как раз и строят на введении в заблуждение или просто обмане всего мирового сообщества. Я бы не доверял американской информации и вообще бы не доверял информации», — заявил Красов.

С другой стороны, если западная коалиции, возглавляемая США, объединила свои усилия в борьбе с нами и какое только оружие и вооружение не поставляет на Украину, то почему бы другим странам не поставлять оружие в Россию? Андрей Красов депутат Госдумы

Депутат отметил, что не стал бы делать прогноз за руководство КНР по возможной передаче вооружения России. Это сильное самостоятельное государство, и оно вправе поступать так, как ему выгодно, объяснил он.

«Дружба между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой крепчает год от года. Китайская сторона понимает, что демократия по-американски — это зло, с которым надо бороться», — подытожил Красов.

24 февраля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оценил план Китая для мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что Вашингтон имеет «основания для скепсиса». По его словам, в США не склонны доверять инициативе КНР, так как она стремится сохранить нейтралитет по Украине, при этом поддерживая позицию России.

КНР представила план по достижению мира на Украине 24 февраля в день годовщины начала специальной военной операции (СВО). В нем Китай настаивает на прекращении боевых действий и предлагает возобновить мирный диалог России с Украиной. Помимо этого, КНР призвала остальные страны отказаться от менталитета холодной войны.