Появились подробности пожара на заводе в Киеве

В Киевской администрации сообщили, что пожар произошел на складе лакокрасочных товаров

Мощный пожар произошел на складе лакокрасочных товаров в Киеве. Такие подробности инцидента сообщила Киевская городская администрация в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, горит помещение площадью 2 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении администрации. В настоящий момент автомобильное движение перекрыто на части улицы Новоконстантиновской и полностью — на улице Нахимова.

При этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram, что сейчас горит металлический ангар на территории одного из киевских предприятий. В ликвидации пожара задействованы 90 пожарных и 18 единиц техники.

О том, что в Киеве произошел мощный пожар на одном из заводов, стало известно ранее в субботу, 25 февраля. На кадрах, снятых местными жителями, было видно, как среди многоэтажных домов Киева возвышается черный дым. О причинах произошедшего пока не сообщается. Помимо этого, нет информации о возможных прилетах.