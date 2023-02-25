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09:21, 25 февраля 2023Спорт

Две передачи российского форварда принесли «Каролине» победу в матче НХЛ

Две передачи Андрея Свечникова принесли «Каролине» победу над «Оттавой» в матче НХЛ

Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

«Каролина Харрикейнс» обыграла «Оттаву Сенаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Победу клубу принесли две передачи российского форварда Андрея Свечникова. Всего в активе нападающего 51 очко по системе «гол плюс пас» в 57 играх сезона-2022/2023. Его признали второй звездой матча. Первой звездой назвали голкипера команды победителей Антти Раанта, отразившего 32 броска из 32.

29 ноября прошлого года Свечников ответил на вопрос о получении гражданства США. «Да нет, не собираюсь. А смысл?» — заявил хоккеист. Он отметил, что прожил в стране не так много времени, как его соотечественники Александр Овечкин и Евгений Малкин, имеющие американские паспорта.

22-летний Свечников играет за «Каролину» с 2018 года. Спортсмен также известен по выступлениям за клуб Главной юниорской хоккейной лиги США (UCHL) «Маскигон Ламберджэкс» и команду Канадской хоккейной лиги (CHL) «Бэрри Кольтс».

Ксения Курашкина
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