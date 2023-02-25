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17:07, 25 февраля 2023Силовые структуры

В Херсонской области нашли два тайника с оружием и боеприпасами

В Херсонской области полицейские нашли два тайника с оружием и боеприпасами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полицейские нашли два тайника с оружием и боеприпасами в Херсонской области. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Один из тайников был обнаружен 19 февраля в подсобном помещении жилого дома в Каховке. В нем правоохранители нашли 11 гранат Ф-1 и ручной гранатомет. Разбирательство по этому факту продолжается.

Еще один тайник заметили в селе Таврийск Голопристанского муниципального округа. В нем находилось 505 патронов калибра 5,45 миллиметра, спрятанных в улье. По данным управления, человек, сделавший тайник, уехал на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области возле заброшенной фермы и в доме военнослужащего Вооруженных сил Украины обнаружили тайники с боеприпасами. Правоохранители нашли и уничтожили 27 контактных взрывателей, пять выстрелов и пять зарядов для ручного противотанкового гранатомета, пять снарядов разных калибров и 118 патронов от автоматической пушки.

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Игорь Дмитров
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