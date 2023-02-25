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22:42, 25 февраля 2023Спорт

Тренер раскрыл одно упражнение для прокачки всего тела

Фитнес-тренер Коршунов посоветовал усовершенствованный вариант берпи для прокачки тела

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Фитнес-тренер Даниил Коршунов раскрыл одно упражнение для прокачки всего тела. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Коршунова, это упражнение — усовершенствованный вариант берпи. Оно также выполняется в несколько этапов. Тренер советует делать его десять и более раз, однако новичкам предлагает уменьшить количество повторов.

«Исходное положение: стоя прямо, ноги на ширине плеч. Согните колени, коснитесь руками пола и перенесите весь вес тела на руки. Вы оказались в планке — исходной позиции для отжимания. Как и при выполнении отжимания, опуститесь из планки вниз, согнув локти. Лежа на животе, разведите руки», — описал эксперт первую часть упражнения.

Далее необходимо оторвать одновременно руки и ноги от пола, прогибаясь в спине, и задержаться в этом положении на несколько секунд. Эта часть напоминает упражнение «лодочка», которое считается одним из лучших для укрепления мышц спины.

Завершить упражнение следует так: «Верните руки в положение для отжимания и выполните его. Вы снова окажетесь в планке. Прыжком подтяните ноги к рукам до положения приседа. Сделайте прыжок вверх с хлопком руками над головой».

Ранее фитнес-тренер Анна Егорова назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине. Она рекомендовала выполнять «кошку», наклоны с опорой на стену, а также растяжку в «позе ребенка».

Дарья Коршунова
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