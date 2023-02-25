Подсанкционные банки предупредили о возможном отключении UnionPay за рубежом

Подсанкционные банки России предупредили о риске отключения UnionPay за рубежом

Российские банки, попавшие под новый пакет санкций США и Великобритании, предупредили о риске отключения международной платежной системы UnionPay за рубежом. Об этом сообщает РБК.

«В связи с включением Банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — сообщает подсанкционный банк, ограничения в отношении которого начнут действовать с 25 мая 2023 года, в своем Telegram-канале. Аналогичные предупреждения о возможном отключении UnionPay за границей опубликовали банки «Зенит», «Уралсиб», МТС-банк. Отмечается, что карты будут работать в прежнем режиме на территории России.

Банк «Санкт-Петербург» также призвал клиентов снять наличные в банкоматах в ближайшее время или совершить необходимые покупки в связи с неопределенностью по работе карт UnionPay, попавших под санкции. Банк напомнил, что лимит на снятие составляет семь тысяч долларов (532 тысячи рублей) в день.

Внесение в список SDN означает блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций на компании-партнеры. Всего под новые санкции США попали 5 из 12 российских банков, выпускающих карты UnionPay, которые указаны на сайте платежной системы.

Ранее вице-президент Росбанка Александр Рахманин рассказал о нежелании Китая помогать России обходить западные санкции. По его словам, китайская банковская система, особенно в том, что касается использования юаня в трансграничных платежах, завязана на SWIFT.