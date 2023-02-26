В санатории отреагировали на сообщение о смерти на конкурсе по поеданию блинов

В санатории «Коммунальник» отказались комментировать смерть на конкурсе по поеданию блинов

В санатории «Коммунальник», расположенном в Омской области, в разговоре с «Лентой.ру» отказались комментировать сообщение о смерти россиянки, погибшей на конкурсе по поеданию блинов на скорость.

Ранее стало известно, что в Омской области женщина, участвовавшая в соревновании по поеданию блинов на скорость, подавилась и погибла. В настоящее время точная причина смерти неизвестна, однако гибель участницы уже подтвердили правоохранительные органы. 38-летняя россиянка скончалась еще до приезда скорой помощи.

Праздник, во время которого состоялось соревнование по поеданию блинов, прошел в санатории «Коммунальник» в Омской области в субботу, 25 февраля.

Представитель санатория отказался комментировать информацию о смерти россиянки и об отсутствии бригады скорой помощи на месте соревнований.

В декабре 2022 года стало известно, что 61-летний житель Московской области скончался после того, как подавился блином.

Ранее россиян предостерегли от переедания блинов во время Масленицы. По словам специалиста Бориса Менделевич, переедание блинов, приготовленных с большим количествам масла, вредно для организма. Помимо этого, тяжелая еда может вызвать осложнения со стороны ЖКТ.

