Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 26 февраля 2023Мир

В США оценили необходимость военных контактов с Китаем

Советник Байдена Салливан назвал важным поддержание военных контактов США с Китаем
Джейк Салливан

Джейк Салливан . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал необходимость контактов по военной линии с КНР. Об этом он высказался в эфире NBC News.

Салливан оценил необходимость военных контактов США с Китаем и назвал важным поддержание этого диалога. По его словам, подобное взаимодействие способствует «обеспечению стабильности». Салливан также выразил сожаление, что Минобороны Китая отказалось принимать звонки от главы Пентагона Ллойда Остина.

Ранее Салливан предупредил Китай о реальных издержках за помощь России. Он также допустил, что Байден и глава Китая Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, однако точная дата беседы пока не назначена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем
В США назвали преступной отправку Украине 100 миллиардов долларов военной помощи
Тысячи человек потребовали закрыть американскую базу Рамштайн в Германии
Фанаты турецкого клуба устроили акцию помощи пострадавшим в землетрясении детям
В США оценили необходимость военных контактов с Китаем
Боррель заявил о недостающих позициях в плане Китая по урегулированию на Украине
Нутрициолог раскрыла пять правил перехода к постной пище
В Белоруссии опровергли сообщения о перестрелке на границе с Украиной
В США рассказали о потерях Польши на Украине
Германия решила восполнить свои военные запасы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.