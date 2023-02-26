В США оценили необходимость военных контактов с Китаем

Советник Байдена Салливан назвал важным поддержание военных контактов США с Китаем

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал необходимость контактов по военной линии с КНР. Об этом он высказался в эфире NBC News.

Салливан оценил необходимость военных контактов США с Китаем и назвал важным поддержание этого диалога. По его словам, подобное взаимодействие способствует «обеспечению стабильности». Салливан также выразил сожаление, что Минобороны Китая отказалось принимать звонки от главы Пентагона Ллойда Остина.

Ранее Салливан предупредил Китай о реальных издержках за помощь России. Он также допустил, что Байден и глава Китая Си Цзиньпин могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, однако точная дата беседы пока не назначена.