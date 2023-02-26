В российском регионе на Масленицу сожгли чучело Хагги Вагги

В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело детской игрушки Хагги Вагги

Праздник Масленицы в селе Аргамач-Пальна в Липецкой области завершило сожжение чучела детской игрушки Хагги Вагги. «Монстра» подожгли из огнемета, в это время для собравшихся звучала праздничная музыка. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Блокнот Воронеж».

Директор археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что никого из детей не расстроило уничтожение персонажа, а родители даже благодарили за представление.

По традиции на Масленицу сжигают чучело зимы, таким образом прощаясь с холодами и приближая приход весны. Однако строгих требований к виду чучела нет, как правило, это соломенная кукла, на которую надевают ненужную одежду.

По словам Голотвина, в парке решили отказаться от сжигания женщины еще в 2016 году. С тех пор на Масленицу горели Король ночи из «Игры престолов», Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», коронавирус и Карнаж из «Спайдермена».

Игрушки Хагги Вагги запретили к продаже в России в конце прошлого года. Это решение объяснили обнаружением в них опасного химического вещества — фенола, при продолжительном контакте с которым у детей могут появиться головные боли и головокружение.

Другой претензией к популярным у детей персонажам стало их противоречие традиционным ценностям. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что «чудовище со страшными зубами может довести ребенка до истерики и психоза».