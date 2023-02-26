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21:48, 26 февраля 2023Мир

В США рассказали о потерях Польши на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о потере 2500 польских наемников в составе ВСУ

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, какие потери понес корпус Польши в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Макгрегор сообщил, что на Украине присутствуют 20 тысяч военнослужащих из Польши, которые сражаются на стороне ВСУ. Он заявил о потере 2500 польских наемников и подчеркнул, что «они умерли не на родине, а на Украине».

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Марина Совина
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