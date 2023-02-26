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05:41, 26 февраля 2023Мир

Полянский заявил о давлении Запада на другие страны при голосовании в ГА ООН

Полянский: Запад давил на другие страны при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН

Фото: Mike Segar / Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о давлении Запада на другие страны при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам дипломата, представители Запада почти два часа «выкручивали руки» коллегам из «непокорных» стран.

«За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук. Осадочек неприятный остался у всех…», — написал Полянский.

Зампостпреда отметил, что коллеги по ООН наперебой «жаловались России на западников "за глаза", просили не обижаться и войти в положение».

«Голосов, правда, до исторического рекорда немного не дотянули, но 141 голос «за», вроде бы, неплохой результат», — сыронизировал дипломат.

23 февраля Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла антироссийскую резолюцию. Ее поддержала 141 страна. Против высказались семь государств — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Воздержались 32 делегации, среди которых Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран.

Марина Совина
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