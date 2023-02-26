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08:54, 26 февраля 2023Интернет и СМИ

Пользователям Windows предрекли проблемы с браузерами

«Известия»: пользователи Windows 7 и 8.1 могут столкнуться с проблемой доступа в интернет

Фото: Valentin Wolf / Global Look Press

Пользователи устаревших версий Windows 7 и 8.1 в России и мире могут столкнуться с проблемой доступа в интернет и безопасностью, так как компания Microsoft прекратила их поддержку. Проблемы предрекли digital-специалисты в беседе с «Известиями».

По словам собеседника газеты из digital-компании, Microsoft прекратил поддержку этих систем в 2020 и 2023 годах, однако они до сих пор установлены примерно у 20 процентов российских пользователей.

Отмечается, что от поддержки версий работающих с Windows 7 и 8.1 интернет-браузеров отказались крупнейшие мировые разработчики — Mozilla (браузер Firefox), Opera, Microsoft (Edge) и Google (Chrome).

У владельцев устаревших операционных систем может некорректно работать часть сайтов — какие-то могут вовсе не открываться. Помимо этого, есть риск утечки персональных данных, предупредили собеседники издания.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко назвала правила защиты от киберпреступников. В частности, она порекомендовала россиянам регулярно обновлять программное обеспечение (ПО).

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Юлия Мискевич
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