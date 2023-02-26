В США призвали Зеленского показать открытость к диалогу об окончании конфликта

NYT: власти США призвали Зеленского показать открытость к диалогу об окончании конфликта

Власти Соединенных Штатов призвали президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к дипломатическому диалогу об окончании конфликта. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Майкл Кроули.

Автор пояснил, что, по мнению официальных лиц Запада, мирные переговоры пока трудно представить. Он считает, что обе стороны поставили условия, которые не могут быть выполнены в ближайшее время, и объявили о желании «бороться до победы».

В своей статье Кроули подчеркнул, что американские официальные лица, зная о разговорах о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», утверждают, что их цель — укрепить позиции Киева в возможных мирных переговорах. При этом власти США «не уточняют, когда они могут начаться».

26 февраля телеканал CNN рассказал о намерении украинского президента отправить США список нужного Киеву вооружения. Зеленский в ходе встречи с главой комитета палаты Конгресса по международным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей заявил, что составит перечень вооружений, необходимых Киеву. Предположительно, в него войдут истребители F-16, которые, по мнению Зеленского, нужны Украине для ускорения окончания боевых действий.