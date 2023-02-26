Саудовская Аравия выделит Украине более 400 миллионов долларов

Глава МИД Саудовской Аравии объявил о помощи Украине в 410 миллионов долларов

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что Эр-Рияд выделит Украине 410 миллионов долларов. Об этом министр иностранных дел объявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Al-Ekhbariya.

«Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», — заявил глава МИД арабской страны.

26 февраля Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый официальный визит Фейсала бен Фархана Аль Сауда на Украину с момента установления между странами дипломатических отношений. Стало известно, что Эр-Рияд и Киев подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Украина будет получать нефтепродукты.