Министр иностранных дел Саудовской Аравии встретился с Зеленским

Министр иностранных дел Саудовской Аравии встретился с президентом Украины Зеленским

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ихбария».

Это первый официальный визит Фейсала бен Фархана Аль Сауда на Украину с момента установления между странами дипломатических отношений. Стало известно, что Эр-Рияд и Киев подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Украина будет получать нефтепродукты.

Также Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, сообщил глава МИД Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Киев посетил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом сообщил его украинский коллега Алексей Резников.