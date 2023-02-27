Пушилин заявил о существенных изменениях в районе Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил об удобных обстоятельствах для окружения ВСУ в Артемовске

Существенные изменения произошли на участке фронта в районе Артемовска (украинское название —Бахмут), где сложились удобные обстоятельства для окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова передает РИА Новости.

«За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это артемовское направление, которое находится в центре внимания сейчас», — сказал он.

Пушилин отметил, что бойцы ЧВК Вагнер взяли села Ягодное, Берховка и вышли к населенным пунктам Хромово и Богдановка, а это «складывает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

Он также сообщил, что взрыв дамбы не смог остановить продвижение российских частей, а для самих ВСУ затопленный город значительно ухудшил их положение. «По сути, это медвежья услуга, шансы (ВСУ — прим. "Ленты.ру") попасть в окружение существенно увеличились», — объяснил глава ДНР.

Накануне испанская газета El Pais рассказала, что часть Артемовска превратилась в лужу после того, как ВСУ взорвали дамбу на севере города в попытке остановить продвижение российских сил.