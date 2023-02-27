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13:33, 27 февраля 2023Мир

Песков заявил об абсурдности новых санкций ЕС

Песков заявил об абсурдности списка санкций ЕС, куда вошли Рошаль и Москалькова
СюжетСанкции против России:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Новые санкционные списки Европейского союза (ЕС), куда вошли хирурга Леонид Рошаль и уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Все это, конечно же, абсурдно, и видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки», — сказал он.

Тем не менее попавшие под ограничения лица не понесут никакого дискомфорта, заверил политик. Отмечается, что санкции также коснулись главы СПЧ Валерия Фадеева, главы Россотрудничества Евгения Примакова и зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина.

Ранее Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Уточняется, что ограничения затронули банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании.

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Виктория Кондратьева
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