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13:02, 27 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об успехах на авдеевском направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил об определенных успехах на авдеевском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России добились определенных успехов на авдеевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал на важность авдеевского направления, отметив, что там в настоящий момент подразделения 1-го армейского корпуса «выполняют задачи, продвигаются, улучшают позиции».

При этом Пушилин подчеркнул, что пока рано говорить о каких-либо конкретных населенных пунктах. «Но существенные улучшения мы зафиксировали», — добавил политик.

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Алевтина Запольская
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