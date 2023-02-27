В ДНР заявили об успехах на авдеевском направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил об определенных успехах на авдеевском направлении

Вооруженные силы России добились определенных успехов на авдеевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал на важность авдеевского направления, отметив, что там в настоящий момент подразделения 1-го армейского корпуса «выполняют задачи, продвигаются, улучшают позиции».

При этом Пушилин подчеркнул, что пока рано говорить о каких-либо конкретных населенных пунктах. «Но существенные улучшения мы зафиксировали», — добавил политик.