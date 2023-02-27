В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Украиной

Рогов допустил главную битву спецоперации после наступления ВСУ на южном направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении может повлечь за собой главную битву спецоперации, в которой Киев потерпит поражение. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов допустил главную битву спецоперации после наступления ВСУ на южном направлении и подчеркнул, что Запад продавливает этот сценарий. Он подчеркнул, что озвучивание намерений еще не соответствует их воплощению в жизнь. Рогов также заявил о готовности России защитить границы от планируемой агрессии.

По мнению Рогова, наступление ВСУ может стать фатальным для Киева, поскольку он рискует понести невосполнимые потери. «И тогда главная, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно на запорожской земле», — заключил Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке страны к захвату Крыма. Он не назвал точные даты операции, но сообщил о моральной и технической готовности ВСУ к ней.

Замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибиций в интервью Funke сообщал, что ВСУ весной будут готовы к контрнаступлению. Одной из его целей является желание «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России» и взятие под контроль бывших регионов Украины, в том числе Крым.