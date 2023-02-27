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08:27, 27 февраля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о готовности к главной битве с Украиной

Рогов допустил главную битву спецоперации после наступления ВСУ на южном направлении
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении может повлечь за собой главную битву спецоперации, в которой Киев потерпит поражение. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов допустил главную битву спецоперации после наступления ВСУ на южном направлении и подчеркнул, что Запад продавливает этот сценарий. Он подчеркнул, что озвучивание намерений еще не соответствует их воплощению в жизнь. Рогов также заявил о готовности России защитить границы от планируемой агрессии.

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По мнению Рогова, наступление ВСУ может стать фатальным для Киева, поскольку он рискует понести невосполнимые потери. «И тогда главная, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно на запорожской земле», — заключил Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке страны к захвату Крыма. Он не назвал точные даты операции, но сообщил о моральной и технической готовности ВСУ к ней.

Замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибиций в интервью Funke сообщал, что ВСУ весной будут готовы к контрнаступлению. Одной из его целей является желание «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России» и взятие под контроль бывших регионов Украины, в том числе Крым.

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Марина Совина
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