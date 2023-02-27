Звезда «Беверли Хиллз, 90210» обвинил бывшую девушку в безразличии к их ребенку

Звезда «Беверли Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин заявил, что воспитывал старшего сына один

Звезда сериала «Беверли Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин обвинил экс-подругу в безразличии к их общему ребенку. Об этом сообщило издание Pople со ссылкой на социальные сети актера.

В блогах Остина Грина и его бывшей девушки актрисы Ванессы Марсил разразилась битва из-за общего 20-летнего сына. Она опубликовала архивное фото с Кассиусом, написав, что воспитывала его в одиночку. «Мы вдвоем не были и не будем одинаково включенными родителями. Я воспитывала сына одна», — подписала она снимок.

Остин Грин счел это ложью и обвинил Марсил в безразличии к их ребенку, заявив, что мать редко была рядом с мальчиком. По словам актера, воспитанием старшего ребенка занимался он с бывшей женой Меган Фокс.

Я не могу передать, как неприятно читать непрерывную ложь от 54-летней женщины в социальных сетях. Меган и я делали все, чтобы подарить Кассу благополучное детство, поскольку его мама редко появлялась рядом. Предполагаю, что именно поэтому она сейчас так много говорит о нем. Когда же она просто уйдет? Брайан Остин Грин актер

Остин Грин и Марсил познакомились на съемках сериала «Беверли Хиллз, 90210». Их роман начался в 1999 году. Их сын Кассиус родился в 2002 году. С 2004 года актер состоял в отношениях с Меган Фокс, с которой у него родились три сына. В 2020-м актриса ушла от мужа. Летом 2022 года Остин Грин стал отцом в пятый раз.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс хотела бросить прикованного к постели из-за болезни мозга Брайана Остина Грина. Однако вскоре после разлада супруги помирились.