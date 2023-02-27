Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри среди детей внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации о чайлдфри среди детей
В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации о чайлдфри среди детей. Информация о внесении законопроекта опубликована в базе Госдумы.
Поправки, запрещающие пропаганду бездетности, хотят внести в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В пояснительной записке к документу говорится, что «в существующих условиях» пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностных ориентиров.
Проект закона был внесен в Госдуму депутатами Курултая республики Башкортостан совместно с депутатом Госдумы от республики Эльвирой Аиткуловой.