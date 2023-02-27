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16:56, 27 февраля 2023Россия

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри среди детей внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации о чайлдфри среди детей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации о чайлдфри среди детей. Информация о внесении законопроекта опубликована в базе Госдумы.

Поправки, запрещающие пропаганду бездетности, хотят внести в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В пояснительной записке к документу говорится, что «в существующих условиях» пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностных ориентиров.

Проект закона был внесен в Госдуму депутатами Курултая республики Башкортостан совместно с депутатом Госдумы от республики Эльвирой Аиткуловой.

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Марк Леонов
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