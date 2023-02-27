Врач объяснил причины депрессии в конце зимы и назвал способы с ней справиться

Психолог Белов посоветовал светотерапию и прогулки для борьбы с сезонной депрессией

Справиться с сезонной депрессией, часто развивающейся в конце зимы, помогут светотерапия, длительные прогулки на свежем воздухе и еще несколько простых способов. О причинах сезонного расстройства настроения и методах борьбы с ним медицинский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Владимир Белов рассказал «Ленте.ру».

Белов объяснил, что сезонное аффективное расстройство — одна из форм депрессии — чаще всего начинается в осенне-зимний период и особенно обостряется в феврале. Развитие этого состояния зависит от сочетания психологических, биологических и физических причин. Основными факторами врач назвал короткий световой день, пасмурное серое небо, недостаток солнечного света, авитаминоз и стрессовые ситуации. Также спровоцировать сезонную хандру могут малоподвижный образ жизни, нарушение режима труда и отдыха, несоблюдение гигиены сна.

По словам Белова, расстройство настроения или депрессивный эпизод сопровождаются рядом характерных признаков.

Человек жалуется на плохое настроение, частичную или полную утрату интересов и удовольствия от жизни и деятельности, отсутствие энергии на физическом уровне. Иногда даже при незначительном усилии наступает утомление. Есть и другие симптомы, например, ухудшается память, появляются сложности с концентрацией внимания, снижаются самооценка и уверенность в себе. Могут появиться мысли о селфхарме или суициде, развивается бессонница Владимир Белов медицинский психолог

Как справиться с сезонной депрессией

Психолог посоветовал прежде всего не игнорировать свое состояние. Конечно, увеличение продолжительности светового дня повышает вероятность, что симптомы депрессии исчезнут, но, если все же этого не произошло, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Также справиться с подобными расстройствами хорошо помогает светотерапия. По словам Белова, ее можно проводить и в домашних условиях. Для этого необходимо приобрести специальную лампу, которая излучает свет яркостью 10 000 люкс. Включать ее стоит на 20-30 минут в день, лучше утром.

В борьбе с сезонной хандрой помогут прогулки — проводить на свежем воздухе стоит как можно больше времени в любую погоду. Следует увеличить физическую активность, сократить потребление сладостей, жирной и острой пищи и прекратить пить алкоголь. Вместо них лучше включить в рацион больше сложных углеводов, овощей и фруктов красного цвета (перец, свекла, яблоки), витаминов, особенно С, А и D Владимир Белов медицинский психолог

Помимо этого, психолог призвал во время депрессивного эпизода не замыкаться в себе и продолжать общаться с родными и друзьями. Также необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Если эти меры не помогут, не стоит медлить с визитом к специалисту, подытожил Белов.

Ранее российский врач-психиатр Занифа Тажиева перечислила отличия депрессии от обычной грусти. По ее словам, депрессия — это не просто тоска и лень что-либо делать, а серьезное и опасное для человека расстройство психики. Заболевание отличается от так называемой сезонной хандры тем, что длится дольше двух недель.