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08:17, 27 февраля 2023Россия

Попавший в больницу российский губернатор рассказал о своем состоянии

Белгородский губернатор Гладков заявил, что чувствует себя лучше, но остается в больнице

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который попал в больницу, сообщил, что чувствует себя лучше. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал Гладков.

Губернатор напомнил жителям Белгородской область о еженедельном оперативном совещании правительства граничащего с Украиной российского региона, которое проходит по понедельникам.

О том, что Гладков попал в больницу с пищевым отравлением, стало известно 24 февраля. Тогда СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у российского губернатора диагностировали пищевое отравление, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Впоследствии сам губернатор, комментируя информацию о своей госпитализации, заявил, что приболел, но его состояние не критично. Он рассказал, что находится под присмотром врачей, но в скором времени его выпишут. «Слишком много работы — некогда болеть», — написал тогда он, но не объяснил, по какой причине находится в больнице.

Гладков занимает должность губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года. 18 ноября 2020 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона

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Анастасия Шейкина
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