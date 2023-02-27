Названы причины подорожания красной икры в России

Правительство Камчатского края объяснило подорожание красной икры плохими подходами рыбы

Причиной подорожания икры лососевых называют неудачную путину. Из-за слабых подходов рыбы производство красной икры сильно просело. А на фоне дефицита растут и цены, со ссылкой на правительство Камчатки сообщило агентство «Прайм».

Камчатский край является лидером по добыче лососевых во всем Дальневосточном округе. По оценке ученых, в 2023 году в регионе выловят 383 тысячи тонн рыбы (это почти 80 процентов от всего объема добываемой в ДФО). Для сравнения, из 511 тысяч тонн, что производят в округе, Сахалинская область производит 77 тысяч тонн рыбы, а Хабаровский край — 27 тысяч.

В середине февраля в России подскочили цены на красную икру. Стоимость самой популярной икры горбуши поднялась на 9 процентов. А вот покупать ее стали на 30 процентов реже. Икра кеты за это время подорожала на 5 процентов, и брать ее стали на 11 процентов меньше. Сильнее всего подорожала икра форели — сразу на 17 процентов.

Цены на красную рыбу начали расти еще с осени 2022 года, и эксперты отмечали, что они увеличиваются «без экономических обоснований». Тем не менее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что экспорт деликатеса из страны запрещать не стоит, ведь никакого дефицита в России не предвидится.