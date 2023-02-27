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20:01, 27 февраля 2023Мир

Американский полковник назвал спасшее Россию решение Путина

Полковник США Макгрегор: Путин спас Россию от финансового диктата Запада

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Решение президента России Владимира Путина спасло Россию от финансового диктата стран Запада. Об этом заявил бывший советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на Youtube.

«Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства», — сказал отставной военный,

По его словам, этим заявлением Путин спас Россию, обеспечив суверенитет экономики страны от влияния международных финансовых институтов, которые использует Вашингтон в своих политических целях.

Ранее Макгрегор призвал прислушаться к Путину во избежание ядерной катастрофы. Полковник подчеркнул, что после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений необходимо не допустить дальнейшей эскалации. По его словам, у Путина есть множество подтверждений тому, что Вашингтон предал Москву.

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Глеб Бажуткин
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