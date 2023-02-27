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00:36, 27 февраля 2023Россия

Замглавы Совбеза России заявил о заботе Запада лишь о своих интересах

Медведев заявил, что толкая Россию в пропасть Запад заботился лишь о своих интересах

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель руководителя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Известий» рассказал, что страны запада стремились заботиться лишь о своих собственных интересах, при этом подталкивая Россию в пропасть. По его словам, разговоры о равном партнерстве с Москвой нужны были лишь для отвлечения внимания.

«Конец СССР, который так и остался для старшего поколения любимым отечеством и прекрасной мечтой о справедливости. На все это западный мир взирал свысока, с надменным прищуром победителя и чувством явного превосходства», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Запад лишь пытался удовлетворить свои интересы и пытался еще больше навредить России для того, чтобы полностью устранить давнего конкурента. Он подчеркнул, что любые беседы о равенстве с Россией велись лишь для отвода глаз с целью замаскировать истинные замыслы ее противников.

Ранее Медведев заявил, что в том случае, если однажды всерьез встанет вопрос о существовании России, то он встанет вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.

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Марина Совина
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