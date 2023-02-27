Индия нарастила поставки iPhone в Россию вдвое

«Ведомости»: Индия увеличила поставки iPhone в Россию в 2022 году более чем вдвое

С мая по декабрь 2022 года импорт iPhone в Россию из Индии вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — за данный период в страну было поставлено 165 тысяч смартфонов (против 70 тысяч устройств в предыдущем году). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет компании GS Group.

По данным GS Group, в апреле 2022 года в Россию перестали завозить ушедшие с рынка бренды Apple, Samsung и Huawei, а в мае импорт возобновился в рамках параллельного импорта. На Индию пришлось 15 процентов от серых поставок iPhone в Россию в прошлом году, большая часть гаджетов привозится в страну из Китая, отмечают эксперты. Помимо этих стран, смартфоны также поставлялись из Турции, ОАЭ, Казахстана, Армении и Китая, рассказывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Увеличение импорта iPhone из Индии в GS Group объясняют геополитическими причинами, в частности, постепенным переводом производства гаджетов из Китая в Индию по требованию правительства США, также повлияли длительные локдауны в Китае. Газета отмечает, что по параллельному импорту с мая по декабрь в страну было поставлено в три раза меньше смартфонов Apple, чем через официальные каналы. В компании уточняют, что импорт iPhone упал с 3,2 до 1,1 миллиона штук. Сильнее сократились поставки смартфонов Samsung, а импорт устройств Huawei, наоборот, вырос в пять раз.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что приобретение устройств, ввезенных в страну по параллельному импорту, чревато рядом рисков, например отсутствием гарантий, что в свою очередь существенно повышает стоимость техники. Кроме того, возникают риски, связанные с особенностями использования смартфонов в той или иной стране, что может ухудшать или полностью исключать эксплуатацию устройств в России.

В рамках нового пакета санкций Минторг США расширил запрет экспорта в Россию бытовой техники и смартфонов дороже 300 долларов. Ограничения коснутся 276 кодов товарной номенклатуры.

