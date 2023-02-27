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10:33, 27 февраля 2023Спорт

В Госдуме ответили на призыв НОК Канады допускать россиян на жестких условиях

Журова заявила, что Канада хочет разрушить взаимодействие государства и спорта в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на слова главы Олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвида Шумейкера, который предложил допускать российских спортсменов к международным турнирам на жестких условиях. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что канадцы хотят разрушить взаимодействие государства и спорта в России, выстроенное годами. «Это все ради информационного давления на Россию», — посчитала она.

26 февраля Шумейкер в интервью CBC Sports заявил, что на данный момент канадская организация выступает за сохранение санкций для спортсменов из России и Белоруссии. По его мнению, исключение можно сделать лишь для атлетов, которые выскажутся о политике своих государств.

В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассматривают возможность допуска россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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