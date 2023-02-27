Песков отказался комментировать информацию о поставках БПЛА из КНР в Россию

Песков не стал комментировать информацию о возможных поставках БПЛА из КНР в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы возможных поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из КНР в Россию и указал, что китайская сторона опровергала эту информацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не вижу необходимости комментировать, вся эта информация была опровергнута уже с китайской стороны», — заявил представитель Кремля.

Песков также отказался отвечать, запрашивала ли Россия у Китая какую-либо технику для СВО. «Нет, вся эта информацию в целом была опровергнута китайской стороной, поэтому мы не видим никакой необходимости что-то дополнительно говорить», — подчеркнул он.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что у Китая все же существуют планы, чтобы отправить России сотни беспилотников. Он добавил, что Китай якобы намеревается передать Москве иное летальное оружие, и для достижения договоренностей об этом на следующей неделе запланирована встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.