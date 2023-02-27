Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 27 февраля 2023Мир

Песков отказался комментировать информацию о поставках БПЛА из КНР в Россию

Песков не стал комментировать информацию о возможных поставках БПЛА из КНР в Россию

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы возможных поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из КНР в Россию и указал, что китайская сторона опровергала эту информацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не вижу необходимости комментировать, вся эта информация была опровергнута уже с китайской стороны», — заявил представитель Кремля.

Песков также отказался отвечать, запрашивала ли Россия у Китая какую-либо технику для СВО. «Нет, вся эта информацию в целом была опровергнута китайской стороной, поэтому мы не видим никакой необходимости что-то дополнительно говорить», — подчеркнул он.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что у Китая все же существуют планы, чтобы отправить России сотни беспилотников. Он добавил, что Китай якобы намеревается передать Москве иное летальное оружие, и для достижения договоренностей об этом на следующей неделе запланирована встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Власти российского региона опровергли информацию о поиске диверсантов
Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» за вымогательства
Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей
На российских стройках недосчитались сотен тысяч рабочих
Германия предоставила Украине новую партию техники
81-летняя Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости
В ЕС признали использование «атмосферы паралича» в принятии решений по Украине
В деле о смерти «подавившейся блином» россиянки нашли несостыковку
19-летний юноша на BMW сбил сотрудников полиции во время погони за ним
Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.