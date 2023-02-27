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15:12, 27 февраля 2023Россия

Стало известно о штрафах сбившей ребенка на Porsсhe жены российского хоккеиста

Shot: сбившую ребенка на Porsсhe жену хоккеиста штрафовали за вождение более 30 раз

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Сбившую ребенка на Porsсhe жену хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко Яну Вовченко-Александрову штрафовали за вождение более 30 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, Вовченко-Александрову штрафовали как за превышение скорости, так и за непредоставление преимущества пешеходам.

О ДТП стало известно 27 февраля, очевидцам удалось снять его на видео.

На нем видно, что один из автомобилей останавливается перед пешеходным переходом, по которому переходит дорогу пожилой мужчина с ребенком. Неожиданно для них на другой полосе появляется иномарка, за рулем которой была Яна Вовченко-Александрова, и сбивает ребенка.

Известно, что у ребенка диагностированы ушибы мягких тканей.

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Марк Леонов
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