На Кубани семилетний ребенок попал в больницу из-за слетевшей после простой операции нитки

На Кубани семилетняя девочка попала в больницу из-за слетевшей после простой операции нитки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мать девочки рассказала, что 10 ноября ее дочь пожаловалась на боль в животе, а позже у нее началась рвота, которая не прекращалась до вечера. Россиянка вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали в больницу в станице Каневской. Врачи диагностировали у девочки аппендицит и провели операцию.

После оперативного вмешательства она стала чувствовать себя хуже, на десятый день после операции ей сделали УЗИ и в тяжелом состоянии перевезли в краснодарскую больницу. Выяснилось, что на хирургическом шве слетела нитка и содержимое кишечника девочки поступало в брюшную полость, в результате чего образовался абсцесс и ей потребовалась новая операция.

По данным канала, у ребенка остались проблемы с пищеварением и появилась угроза развития спаечной болезни. Сейчас девочка продолжает лечение, ее родители обратились к юристам.

Ранее сообщалось, что в городе Коркино Челябинской области трехлетний ребенок едва не умер на операции по удалению аппендикса. Врачи обвинили в случившемся мать ребенка.