Медведев назвал точками невозврата в обострении отношений России и Запада Грузию и Крым

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Известиям» назвал две точки невозврата в отношениях России и Запада.

По словам политика, первой из них стало оказание поддержки Грузии во время агрессии против Южной Осетии в 2008 году, а второй — нежелание признавать итоги референдума в Крыму в 2014.

Медведев указал, что в первом случае «агрессору был дан быстрый и твердый отпор». Во втором, по его словам, население полуострова высказало свою волю. «У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор», — заключил он.

Ранее зампред Совбеза заявил, что враги России ведут мир к апокалипсису, накачивая Украину оружием и препятствуя мирным переговорам, но Москва этого не допустит, и она не одинока в подобном стремлении.