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14:53, 27 февраля 2023Мир

Судан заподозрил 36 россиян в контрабанде золота

Bloomberg: Судан обвинил 36 граждан РФ в контрабанде золота и подрыве экономики страны

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Власти Судана обвинили 36 граждан Российской Федерации в контрабанде золота и подрыве экономики страны, передает агентство Bloomberg.

Сообщается, что суданская прокуратура завело уголовное дело против россиян, работающих в местной горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Ltd. Правоохранители всего допросили 58 граждан России по делу о контрабанде золота.

Как указывает источник агентства, обвинение россиян стало политическим шагом навстречу США, так как еще в 2020 году Al-Sulaj Mining Ltd попала под санкции Вашингтона за якобы имевшее место сотрудничество с российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных египетских, суданских и ливийских чиновников сообщило, что США стремятся заставить Судан и Ливию «прекратить связи» с ЧВК «Вагнер». Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена в течение нескольких последних месяцев сотрудничает с руководством Египта и ОАЭ, чтобы страны оказали давление на Судан и Ливию.

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Глеб Бажуткин
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