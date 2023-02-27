Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 27 февраля 2023Мир

Франция призвала КНР следовать принципу невмешательства относительно Украины

Глава МИД Франции призвала Китай следовать принципу невмешательства относительно Украины

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Франция ожидает, что Китай последует принципу невмешательства в российско-украинский конфликт. С такими призывом выступила глава МИД республики Катрин Колонна в ходе брифинга на полях ежегодной сессии Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве, передает ТАСС.

Слова дипломата прозвучали на фоне информации о якобы намерении КНР передать российской стороне оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «У Франции есть основания адресовать предостережения Пекину. Я это сделала лично во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И во время его недавнего визита в Париж», — отметила она.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что у Китая все же существуют планы относительно отправки России сотни беспилотников. Он добавил, что Китай якобы намеревается передать Москве иное летальное оружие, и для достижения договоренностей об этом на следующей неделе запланирована встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач
Психолог назвал особенности общения родителей с подростками-неформалами
Казахстан опроверг информацию о передаче техники Украине
В квартире с людьми на юге Москвы начался пожар
В США заявили о необходимости побудить Киев к мирным переговорам с Москвой
Легионер клуба РПЛ объяснил близость между Россией и Сербией
Раскрыта динамика цен на жилье для богатых в Сочи
В Москве учитель кадетского класса избил ребенка из-за прически и попал на видео
В Крыму сообщили о землетрясении
В России вырастут акцизы на сигареты и жидкости для вейпов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.