Франция призвала КНР следовать принципу невмешательства относительно Украины

Глава МИД Франции призвала Китай следовать принципу невмешательства относительно Украины

Франция ожидает, что Китай последует принципу невмешательства в российско-украинский конфликт. С такими призывом выступила глава МИД республики Катрин Колонна в ходе брифинга на полях ежегодной сессии Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве, передает ТАСС.

Слова дипломата прозвучали на фоне информации о якобы намерении КНР передать российской стороне оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «У Франции есть основания адресовать предостережения Пекину. Я это сделала лично во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И во время его недавнего визита в Париж», — отметила она.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что у Китая все же существуют планы относительно отправки России сотни беспилотников. Он добавил, что Китай якобы намеревается передать Москве иное летальное оружие, и для достижения договоренностей об этом на следующей неделе запланирована встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.