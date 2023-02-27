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14:20, 27 февраля 2023Мир

Кремль увидел в санкционных списках ЕС «непонятно кого»

Пресс-секретарь президента России Песков увидел в санкционных списках ЕС «непонятно кого»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Европейский союз (ЕС) вводит абсурдные санкции против непонятно кого. Такую тенденцию увидел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике», — прокомментировал он включение в новый санкционный список ЕС детского хирурга Леонида Рошаля и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

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По словам Пескова, введение персональных санкций против не имеющих отношения к политике россиян объясняется «определенным дефицитом для выбора объектов» в глазах еврочиновников.

Очередной пакет санкций был введен ЕС только для того, «чтобы сформировать какие-то списки», считает пресс-секретарь президента России.

25 февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России. Под санкции также попали ряд членов Совета Федерации и Государственной Думы, заместители министров, государственные чиновники, военачальники, прокуроры Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

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Глеб Бажуткин
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