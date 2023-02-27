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16:30, 27 февраля 2023Мир

В Германии открестились от давления Берлина на Вашингтон по поставкам танков

В ФРГ назвали интерпретацией слова о давлении Германии на США по поставкам танков Киеву

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Слова советника президента США Джейка Салливана о якобы давлении Германии на Вашингтон в вопросе поставок танков Leopard 2 Киеву являются интерпретацией, заявил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Его цитирует РИА Новости.

«Я не хочу комментировать интерпретации и высказывания господина Салливана», — сказал он, прокомментировав слова советника американского президента о том, передача американских танков была условием Берлина для предоставления немецких Leopard 2 Украине.

По его словам, неделями ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден «тесно согласовывали и интенсивно обсуждали многие темы и в итоге пришли к хорошим результатам».

Ранее стало известно, что украинские военные на территории Германии начали тренировки по эксплуатации танков Leopard. Официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер уточнила, что обучение танкистов проведут в сжатые сроки.

29 января газета The Washington Post назвала решение США передать Украине танки Abrams прикрытием для поставок Киеву танков Leopard 2 от Германии. Вашингтон призывал отправить машины немецкого производства, поскольку они более просты для обучения. Берлин, в свою очередь, требовал связать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.

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Глеб Бажуткин
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