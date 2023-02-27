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00:07, 27 февраля 2023Россия

Медведев заявил о невозможности развалить Россию

Зампред Совбеза Медведев заявил о невозможности легко развалить Россию, как СССР
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад заблуждается в идее о том, что возможно развалить Россию без проблем. Об этом он написал в материале для «Известий».

Медведев рассказал об историческом принципе, согласно которому «рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше». По его мнению, это не хотят понять те, кто стремился развалить СССР, а сейчас стремится уничтожить Россию. Зампред Совбеза заявил о невозможности легко разрушить страну, как Советский Союз.

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По мнению политика, подобные заблуждения являются крайне опасными. Он подчеркнул, что если вопрос существования России когда-либо возникнет, то «он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации».

«И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — заключил Медведев.

Ранее Медведев оценил итоги года спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что на стороне России находятся «стойкость и чувство ответственности за будущее всего мира».

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Марина Совина
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