Медведев заявил о невозможности развалить Россию

Зампред Совбеза Медведев заявил о невозможности легко развалить Россию, как СССР

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад заблуждается в идее о том, что возможно развалить Россию без проблем. Об этом он написал в материале для «Известий».

Медведев рассказал об историческом принципе, согласно которому «рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше». По его мнению, это не хотят понять те, кто стремился развалить СССР, а сейчас стремится уничтожить Россию. Зампред Совбеза заявил о невозможности легко разрушить страну, как Советский Союз.

По мнению политика, подобные заблуждения являются крайне опасными. Он подчеркнул, что если вопрос существования России когда-либо возникнет, то «он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации».

«И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — заключил Медведев.

Ранее Медведев оценил итоги года спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что на стороне России находятся «стойкость и чувство ответственности за будущее всего мира».