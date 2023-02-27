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14:37, 27 февраля 2023Россия

Россиянин на Масленице избил уставшего везти упряжку оленя и попал на видео

На Масленице в Сыктывкаре мужчина избил оленя за отказ везти упряжку

В Сыктывкаре во время празднования Масленицы мужчина избил оленя, который отказался везти упряжку. Видео инцидента опубликовало информагентство «БНК».

На снятых очевидцем кадрах видно, как запряженный олень сел на землю, вероятно, от усталости. Хозяин сначала тянет его за вожжи, пытаясь заставить подняться на ноги, после чего подходит к животному и начинает наносить удары руками и ногами. Все это происходит на глазах присутствующих на празднике россиян.

В региональном МВД агентству сообщили, что сообщения о жестоком обращении с животным в полицию не поступали. Однако ведомство начало проверку по факту распространившейся видеозаписи.

На инцидент также отреагировал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что направит запросы в МВД и прокуратуру. По словам политика, такие формы эксплуатации животных недопустимы. «С моей точки зрения, здесь есть пространство для того чтобы вмешалась и прокуратура, поскольку явное нарушение закона, факт жестокого обращения с животными», — сказал он.

Ранее двух лошадей ударило током от рекламного щита на Триумфальной площади в Москве. По словам очевидцев, одно из животных скончалось через три минуты после произошедшего, второе удалось вовремя оттащить от провода и спасти.

Константин Лысяков
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