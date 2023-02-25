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03:11, 25 февраля 2023Россия

Лошадь убило током в центре Москвы

Двух лошадей ударило током от рекламного щита на Триумфальной площади в Москве

Кадр: видео группы «Путилково/ Жизнь за МКАДом/полезности/знакомства»

В ночь на 25 февраля на Триумфальной площади произошел инцидент с участим двух лошадей. Животных ударило током от информационного табло. Об этом сообщает Life.

По словам очевидцев, одна из лошадей скончалась через три минуты после удара, вторую удалось вовремя оттащить от провода и спасти. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 36-летняя американка Лиззи Адамс стала медиумом для общения с умершими животными. Ради нового занятия она оставила работу в баре. Как сообщает Daily Star, новоиспеченный медиум якобы помогает животным справиться с тревожностью и депрессией, а также может входить в контакт с питомцами, которые уже умерли.

В январе российская пенсионерка попала в больницу с кровоизлиянием в мозг после встречи с пони. Женщина гуляла по башкирской деревне Черниговка с сестрой, когда неожиданно для них появился пони — он был без кучера, но запряжен в сани. Лошадь сбила пенсионерку с ног.

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Екатерина Подвигина
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