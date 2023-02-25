Лошадь убило током в центре Москвы

Двух лошадей ударило током от рекламного щита на Триумфальной площади в Москве

В ночь на 25 февраля на Триумфальной площади произошел инцидент с участим двух лошадей. Животных ударило током от информационного табло. Об этом сообщает Life.

По словам очевидцев, одна из лошадей скончалась через три минуты после удара, вторую удалось вовремя оттащить от провода и спасти. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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