В Венгрии призвали ООН расследовать диверсии на «Северных потоках»

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ООН расследовать диверсии на «Северных потоках»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ООН следует предоставить механизм расследования диверсий на газопроводах «Северные потоки». Его слова приводит РИА Новости

Сийярто призвал ООН расследовать диверсии на «Северных потоках» и подчеркнул, что организация стала бы хорошей площадкой для такой деятельности. Он напомнил, что объединение создавалось как платформа для диалога между странами, которые даже видят друг в друге врагов.

«Так что вопрос в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого рода расследования», — отметил он.

Министр добавил, что ООН следует играть более важную роль в сфере безопасности. Он назвал организацию крайней инстанцией, где может проходить любое обсуждение. «Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так», — заключил Сийярто.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами проектов стоят представители одной из западных стран.