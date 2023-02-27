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11:38, 27 февраля 2023Россия

Оценено влияние политолога Павловского на российскую политику

Политолог Марков заявил об активнейшем влиянии Глеба Павловского на российскую политику

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Политолог и создатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП) Глеб Павловский активно влиял на российскую политику. Такое заявление сделал его бывший коллега, директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Он активнейшим образом имел возможность влиять на политику Владимира Путина на протяжении первых 10 лет его правления. Он участвовал в огромном количестве совещаний всех структур», — рассказал Марков, уточнив, что плотно работал с Павловским на протяжении десяти лет. Он добавил, что вместе с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым Павловский создал систему политтехнологического обеспечения высшей российской власти.

Оценивая коллегу, Марков отметил, что у него был «особенный стиль мышления», который позволял ему осмыслить неизвестные другим процессы. Из-за этого, по словам политолога, он шутил, что Павловский «мудрый как змей».

Павловский скончался в ночь на 27 февраля в возрасте 72 лет. Причина его смерти не раскрывается.

Глеб Павловский — советский диссидент, основатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП), занимавшийся политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. В числе прочих ФЭП работал над кампанией Владимира Путина. Некоторое время Павловский являлся советником главы администрации президента России, но в 2011 году контракт с ним был разорван.

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Варвара Родикова
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